Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati 259 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:27 - Nuova organizzazione per l'ospedale di Partinico

"Per conciliare l'esigenza assistenziale dei cittadini e assicurare, al tempo stesso, una copertura efficace dei posti-letto per pazienti Covid positivi nell'ambito della Provincia è stata definita una nuova organizzazione dell'ospedale di Partinico". Lo rende Asp di Palermo. Dopo il trasferimento dei degenti avviato da questa mattina, la struttura avrà 34 posti letto Covid che, in base all'andamento epidemiologico della pandemia, potranno essere estesi fino a 80. A tale dotazione vanno ad aggiungersi 30 posti letto di terapia intensiva e 4 di semi-intensiva, sempre per pazienti Covid.