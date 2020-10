Palermo, Orlando raccoglie rifiuti da discariche abusive. VIDEO

L’iniziativa

Oggi pomeriggio, il Comune, la Prima circoscrizione e la Rap hanno organizzato l’iniziativa “Vivi il centro storico - stop alle discariche abusive”, in sei piazze e strade dei quattro mandamenti del centro storico - Piazza Magione (di fronte Scuola Ferrara), via Squarcialupo, piazza Colajanni, piazza dell’Origlione e piazza D’Ossuna - dove sono stati rimossi centinaia di rifiuti ingombranti. Per l’occasione, è stato presentato il piano di videosorveglianza già avviato dalla Polizia municipale in collaborazione con la Rao e la Sispi: 7 telecamere già in funzione e altri 20 mobili serviranno a tenere d’occhio 50 discariche della città.