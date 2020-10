Appiccano incendio nel Palermitano, arrestati un 70enne e il figlio

I carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato un uomo di 70 anni e il figlio di 30 anni per avere appiccato un incendio in contrada Cannizzaro, nel territorio di Baucina, nel Palermitano. I due sono stati sorpresi a bruciare sterpaglie su un area di circa 2000 metri quadrati. Il rogo non ha causato danni a cose o persone. Padre e figlio si trovano ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.