Droga e armi scoperte in un terreno a Lentini, arrestato un 57enne

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Lentini, nel Siracusano, per coltivazione di stupefacenti, detenzione di arma clandestina e detenzione di materiale esplosivo. Agenti di polizia hanno infatti scoperto una piantagione di marijuana con un centinaio di piante e hanno sequestrato quasi un chilogrammo di stupefacente nascosto in vari punti del podere di proprietà del 57enne in contrada Burione. Nello stesso terreno, grazie all'intervento di unità cinofile antiesplosivo, sono stati rinvenute 60 cariche detonanti di esplosivo ad elevata pericolosità, munizioni e una pistola artigianale costruita con tubi e percussore funzionante.