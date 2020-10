Catania, ruba cellulare a un bambino: denunciato

A Catania un uomo di 42 anni è stato denunciato dalla polizia per aver rubato il telefono cellulare a un bambino di 11 anni e poi a una passante. Il furto del telefono al ragazzino sarebbe avvenuto all'interno di una paninoteca del centro storico della città. La vittima ha provato invano a inseguire il ladro, che è fuggito in auto con un complice. Il bambino è stato trovato dopo l'allarme dato dal padre, che non aveva più notizie del figlio. Il 42 enne è stato bloccato poco dopo in piazza Giovanni XXXIII.