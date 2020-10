Rapina in una banca a Termini Imerese, indagano i carabinieri

Due giovani hanno fatto irruzione ieri nell'istituto di corso Umberto e Margherita, portando via circa 4mila euro. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza

Due ragazzi hanno fatto irruzione nella giornata di ieri alla Banca Carige di corso Umberto e Margherita a Termini Imerese. Con il volto coperto da cappellino e mascherina, i due si sono diretti verso le casse e hanno minacciato i dipendenti. Uno dei due si è quindi diretto verso i cassetti dei soldi dove c'erano circa 4mila euro. Le banconote sono state messe in un sacchetto e i due rapinatori sono fuggiti in moto. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.