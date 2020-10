Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 128 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.358 gli attuali positivi e passano a 361 i ricoverati in ospedale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:29 - In Sicilia 128 contagi su 2.656 tamponi

Sono 128 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.358 gli attuali positivi e passano a 361 i ricoverati in ospedale. Di questi 28 si trovano in terapia intensiva, 2.969 sono i pazienti in regime di isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati, però, solo 2.656. I guariti nelle ultime ore sono 15. Sul fronte della distribuzione territoriale Palermo segnala 63 nuovi positivi, mentre Catania mostra 31 casi, 15 sono i nuovi positivi a Ragusa, 10 a Messina, cinque casi a Caltanissetta, tre a Trapani e uno a Siracusa.