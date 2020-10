Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

C'è una nuova "zona rossa" in Sicilia: è a Villafrati, nel Palermitano. L'ha istituita il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con un'apposita ordinanza.

Intanto, ieri si sono registrati 85 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:25 - Nello Musumeci istituisce zona rossa a Villafrati

C'è una nuova "zona rossa" in Sicilia: è a Villafrati, nel Palermitano. L'ha istituita il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con un'apposita ordinanza dopo aver sentito il sindaco, peraltro positivo al Coronavirus e ricoverato in ospedale. Il provvedimento, che entrerà in vigore alle 14 di domani, si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19, dopo che gli uffici dell'Asp hanno segnalato la presenza di un cluster che al momento conta ottanta persone. Villafrati - che era già stato "zona rossa" per oltre un mese durante l'ondata di Covid-19 nella scorsa primavera - si aggiunge alle altre quattro aree attualmente off limits, tutte sedi della Missione "Speranza e Carità" di Biagio Conte a Palermo. "È una misura di primo contenimento - sottolinea il governatore Musumeci - concordata con l'amministrazione comunale e resa obbligatoria per evitare la diffusione incontrollata del virus. Troppi positivi in pochi giorni dimostrano che, evidentemente, non sono state adottate le minime precauzioni richieste. Possiamo prevedere le regole più rigide e le sanzioni più elevate, ma è necessario il buon senso da parte di ognuno di noi, che mi pare, invece, stia mancando. Per questo motivo, rinnovo l'invito a tutti i cittadini a usare la mascherina, anche all'aperto, se non ci sono le distanze minime e, soprattutto, a evitare gli assembramenti. Solo così possiamo limitare i contagi. Un appello, infine, ai prefetti dell'Isola, affinché diano disposizioni più ferree alle forze dell'ordine in tema di controlli. La Sicilia, che pur dal punto di vista sanitario è preparata a un'eventuale impennata di ricoveri, non può permettersi un nuovo lockdown".

7:19 - Chiude l'ufficio anagrafe a Palermo

Chiuso l'ufficio anagrafe del Comune di Palermo per un caso di Coronavirus. "A seguito della positività al Covid-19 di un parente prossimo di un dipendente, - dicono dal Comune - oggi e fino a nuova comunicazione sarà chiuso lo sportello anagrafico di via Lazio. Gli utenti prenotati vengono avvisati tramite e-mail in queste ore".

7:16 - 85 nuovi positivi in Sicilia, due decessi

Sono 85 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.247 gli attuali positivi e passano a 353 i ricoverati in ospedale. Di questi 24 si trovano in terapia intensiva, mentre diventano 324 i ricoveri in regime ordinario; 2.894 sono i pazienti in regime di isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati, però, solo 3.498. Anche ieri si sono registrate nuove vittime, in questo caso sono due, che portano il totale a 319. Le vittime sono una donna di Trapani di 95 anni e una di Catania di 80 anni. I guariti nelle ultime ore sono sette. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, tre i nuovi positivi ad Agrigento, tre a Caltanissetta, 32 a Catania, uno a Enna, 33 a Palermo, sei a Ragusa, tre a Siracusa, uno a Trapani.