Elezioni Comunali, dalle 15 lo spoglio ad Agrigento. Diretta

Inizierà alle 15 ad Agrigento, capoluogo dell’omonima provincia siciliana, lo spoglio delle schede per le elezioni comunali che decideranno il nome del nuovo sindaco e la composizione del nuovo Consiglio comunale. Sei i candidati, tra cui il primo cittadino uscente Lillo Firetto, in cerca del secondo mandato. ( LO SPECIALE ELEZIONI )

Chi sono i candidati

Ad Agrigento si ripresenta Firetto, sostenuto da sette liste di centrosinistra, che dovrà vedersela con altri cinque candidati, tra i quali domina un blocco di concorrenti del centrodestra a partire dall'ex sindaco Marco Zambuto, uomo dalla storia movimentata: ex centrista, ex Pd (è stato il primo presidente dell'Assemblea siciliana dei dem) e ora in corsa con Udc, FI e Diventeràbellissima, formazione che fa capo al governatore Nello Musumeci. Lega e FdI, invece, sostengono Daniela Catalano, mentre un ex assessore di Firetto, il medico Francesco Miccichè, è sostenuto da alcune liste civiche trasversali agli schieramenti. Va da solo il M5S, con la consigliera comunale uscente Marcella Carlisi, mentre la sinistra candida Angela Galvano, sostenuta dall'ex parlamentare di Pd e Leu Angelo Capodicasa e dal presidente dell'Antimafia siciliana Claudio Fava.