Palermo, forte vento e incendi in provincia: canadair in azione

Lunga notte per i vigili del fuoco di Palermo, impegnati su diversi incendi divampati in provincia e alimentati dal forte vento di scirocco. Un rogo è ancora attivo a San Martino della Scale dove da stamattina è in corso l'intervento di un elicottero della forestale. I vigili del fuoco di Palermo sono anche intervenuti per un rogo nei pressi dello svincolo di Santo Stefano di Camastra sull'autostrada Palermo-Messina. In azione due canadair. Altri incendi a Montelepre, Cinisi e Partinico. Diversi gli interventi per alberi caduti su strada.