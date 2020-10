Catania, sorpreso con dosi di marijuana, cocaina e crack: arrestato

Ai domiciliari un 24enne individuato dai carabinieri in via Capo Passero con due borse contenenti dosi pronte per la vendita dei diversi stupefacenti, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento

I carabinieri hanno arrestato a Catania un 24enne, A.R., dopo averlo sorpreso in via Capo Passero con diversi tipi di sostanza stupefacente, quasi fosse un "mini-market" ambulante della droga. I militari lo hanno trovato in possesso di due borse: all’interno della prima c’erano 183 dosi di marijuana già pronte per la vendita, un involucro con altri 70 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Nella seconda, invece, custodiva 90 dosi di cocaina e crack, oltre a un block notes con l'annotazione dei movimenti in entrata e in uscita circa la compravendita della droga e un walkie-talkie per dialogare con i complici di vedetta. L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.