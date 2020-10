Truffa fondi europei, denunciate otto persone nel Messinese

Otto persone sono state denunciate dalla guardia di finanza. Sono accusate, a vario titolo, di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L'indagine

Nell'ambito della stessa indagine il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sequestrato beni e somme di denaro per un valore di oltre 1,2 milioni di euro. In particolare, la complessa frode scoperta ha riguardato i fondi destinati all'ammodernamento di un capannone aziendale, nel territorio di Montalbano Elicona, nel Messinese, rispetto al quale gli organizzatori della truffa avrebbero richiesto e ottenuto indebitamente importanti risorse finanziarie pubbliche. Le fatture presentate all'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina ed all'Agea sarebbero risultate, in realtà, emesse da fornitori compiacenti, per importi "gonfiati", ovvero per costi in realtà mai sostenuti o sostenuti solo in parte. Individuata anche una società cosiddetta "cartiera", con sede legale in Albania, del tutto priva di personale dipendente e di struttura operativa. La Regione Sicilia ha infine bloccato l'erogazione dell'ultima tranche del contributo, pari a 40mila euro.