Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:20 - In Sicilia 170 contagi in 24 ore

Sono 170 i contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.866 gli attuali positivi e a 320 i ricoverati in ospedale, 19 dei quali in terapia intensiva e 301 in regime di ricovero ordinario. I pazienti in regime isolamento domiciliare sono 2.546. I tamponi eseguiti sono stati 6.645. Anche ieri si è registrata una nuova vittima a Palermo, che porta il totale a 311. I guariti nelle ultime ore sono 90. Sul fronte della distribuzione territoriale, a Palermo i nuovi positivi sono 74, 33 a Siracusa (29 di questi sono marittimi della nave Margottini), 17 ciascuna a Catania, Caltanissetta e Trapani, sette i casi registrati a Messina, quattro i nuovi positivi ad Agrigento e uno a Enna.