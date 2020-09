Agrigento, migranti: fuga in massa da centro accoglienza di Siculiana

Al momento sono stati rintracciati in cinque: uno di loro è finito in ospedale per una sospetta frattura al piede

Un gruppo di migranti, circa 20 secondo quanto rende noto la Prefettura, è scappato nella notte dal centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Agrigento). I tunisini, a gruppi, hanno percorso la statale 115 e hanno poi scavalcato il guard-rail per tentare di disperdersi nelle campagne circostanti.

Le ricerche

Polizia, carabinieri ed esercito stanno rastrellando la zona per rintracciare quante più persone possibili. Al momento sono stati rintracciati in cinque: uno di loro è finito in ospedale per una sospetta frattura al piede. Le ricerche dei fuggitivi sono andate avanti praticamente per l'intera notte. La struttura di Villa Sikania, posta all'ingresso di Siculiana, a pochi passi dalla strada statale 115, è vigilata da un presidio di 44 uomini della forze dell'ordine e militari dell'Esercito. Già ieri sera sono stati inviati ulteriori rinforzi e delle ricerche si sono occupati anche le forze dell'ordine territoriali.

Il precedente

Il 3 settembre durante un altro tentativo di fuga un 20enne era stato investito e ucciso lungo la statale. Tre poliziotti finirono in ospedale e l'automobilista, un trentaquattrenne di Realmonte (Agrigento), venne arrestato.