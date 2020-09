Bimbo a polizia: "Aiuto picchia la mamma". Arrestato papà a Catania

La donna è stata trovata dagli agenti in una stanza, anche lei in lacrime. Ha raccontato che il marito per motivi di gelosia l'aveva colpita violentemente con calci e pugni davanti ai tre figli di 15, 10 e due anni, scagliandole contro anche il cellulare in testa

"Aiuto papà picchia la mamma". È la richiesta di aiuto giunta sulla linea di emergenza della polizia di Stato da parte di un bambino di 10 anni che tra le lacrime ha chiesto agli agenti di intervenire. Una volta giunti sul posto, in una via del quartiere Cibali di Catania, i poliziotti hanno sentito le urla di una donna provenire proprio dall'appartamento indicato dal piccolo. La donna è stata trovata in una stanza, anche lei in lacrime. Ha raccontato che il marito per motivi di gelosia l'aveva colpita violentemente con calci e pugni davanti ai tre figli di 15, 10 e due anni, scagliandole contro anche il cellulare in testa. L'uomo e' stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, su disposizione del pm, posto ai domiciliari presso l'abitazione della madre in attesa dell'udienza di convalida.

Minacce e lesioni

A quanto si apprende, l'uomo ha continuato a minacciare di morte la moglie anche davanti agli agenti. Dopo avere affidato i tre bambini a un parente, la donna è stata accompagnata in ospedale dove sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. I poliziotti hanno accertato che l'uomo ha sempre tenuto un comportamento violento e aggressivo, culminato nell'ultimo anno in violente percosse e minacce di morte, dovute anche al consumo di sostanze stupefacenti. Tuttavia la vittima non si è mai recata in ospedale o dalle forze dell'ordine per timore di ritorsioni.