Palermo, rapinò un corriere: arrestato 18enne

Il giovane, con un complice, aveva bloccato i dipendenti di una società di trasporto mentre effettuavano consegne in via Pitrè: il bottino era di soli 8 euro

La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip presso il tribunale di Palermo, nei confronti di G. A., 18 anni, nato a Sciacca, accusato di rapina ai danni di un corriere.

La rapina

Lo scorso 10 giugno il giovane insieme ad un complice ha bloccato i dipendenti di una società di trasporto mentre effettuavano consegne nella zona di Via Pitrè. L'arrivo delle volanti di polizia li metteva in fuga. Il bottino era stato di soli 8 euro. Ad incastrare il giovane, le impronte trovate sulla fiancata del mezzo e su un pacco abbandonato nel vano posteriore del furgone utilizzato dai corrieri. Le impronte coincidevano con quelle del diciottenne, in passato indagato per furto. Sono in corso indagini per risalire all'identità del complice.