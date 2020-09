Palermo, corsa clandestina di cavalli sulla tangenziale

Ancora una corsa clandestina di cavalli a Palermo: lo start era stamattina in viale Regione Siciliana, la tangenziale del capoluogo siciliano, alle 6.50. La partenza è stata preceduta da un raduno di moto e scooter che hanno fatto da "scorta" alla corsa - partita dalla rotonda di via Oreto e diretta verso il ponte Corleone - impedendo il transito delle auto. Attorno a queste gare, che si svolgono anche in via Ernesto Basile, lungo il viale parallelo alla cittadella universitaria, ci sono giri di scommesse.