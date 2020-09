Ciminna, appicca fuoco nella riserva naturale: arrestato 61enne

Le fiamme si sono spente autonomamente senza l'intervento dei vigili del fuoco e non sono stati rilevati danni a cose o persone

Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Ciminna, in provincia di Palermo, dopo essere stato sorpreso dai carabinieri in flagranza ad appiccare un incendio nella riserva naturale orientata Serre di Ciminna.

L'arresto

L'uomo, S.R., è stato bloccato dai militari insieme al personale di vigilanza della Città Metropolitana con in mano un accendino, con il quale avrebbe provocato poco prima un incendio su un'area protetta di riserva, zona B, di circa due ettari. Le fiamme si sono spente autonomamente senza l'intervento dei vigili del fuoco e non sono stati rilevati danni a cose o persone. Il 61enne è stato portato nella sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto con rito direttissimo.