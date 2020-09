Siracusa, sequestro di droga e tre arresti

La polizia ha sequestrato sostanza stupefacente per un valore di 30mila euro. Sono finiti in manette tre ragazzi tra i 20 e i 27 anni

A Siracusa tre persone sono state arrestate dalla polizia, che ha sequestrato anche droga per un valore di oltre 30mila euro. In manette sono finiti F.P. di 20 anni (per detenzione di arma clandestina e munizioni), E.D.A. di 27 anni e A.C. di 21 (per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio).

Gli arresti

Gli investigatori hanno notato F.P. a bordo di uno scooter e lo hanno sottoposto a perquisizione: addosso aveva un insolito numero di chiavi utilizzate per delle voliere. All'interno delle stesse, sono stati trovati una pistola con matricola abrasa con caricatore inserito e una pistola a salve. I controlli della polizia sono continuati con una perquisizione nell'abitazione di E.D.A.: il 27enne è stato sorpreso mentre tentava di disfarsi di un quantitativo di droga gettandola nel water. All'interno della casa gli agenti hanno trovato 230 grammi di cocaina, circa 300 grammi di hashish e 65 grammi di marijuana, bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento della droga, fra cui pentolini e cucchiai intrisi di cocaina. Trovate anche 18 cartucce calibro 44 Magnum. Infine, gli agenti nello zona di spaccio di via Immordini hanno fermato A.C. che fuggendo ha lasciato cadere uno zaino, all'interno del quale sono stati trovati quasi nove grammi di cocaina, 70 grammi di marijuana e 17 grammi di hashish, già suddivisi in oltre 200 dosi pronte per lo spaccio.