Corleone, sequestrata una discarica abusiva

Nell'area sono state trovate 120 lastre di eternit non integre, in peso pari a circa duemila chili, e 30 lastre di materiale bituminoso del peso complessivo di circa 200 chili

A Corleone, in provincia di Palermo, la guardia di finanza ha sequestrato un'area adibita abusivamente a discarica di rifiuti pericolosi. I militari hanno trovato un appezzamento di terreno dove erano accatastati diversi rifiuti speciali.

Il ritrovamento

Nell'area sono state trovate 120 lastre di eternit non integre, in peso pari a circa duemila chili, e 30 lastre di materiale bituminoso del peso complessivo di circa 200 chili, conferiti illegalmente da soggetti ignoti. Sono scattati i sigilli e sono in corso le indagini per risalire a chi ha smaltito i rifiuti pericolosi.