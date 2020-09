L'aggressione è avvenuta alle 23:30 di ieri all'altezza di una panineria. La vittima non sarebbe in pericolo di vita

Paura a Messina. Un uomo è stato accoltellato nella notte in piazza del Popolo. Da quanto trapela, l'aggressione è avvenuta alle 23:30 di ieri all'altezza di una panineria. In un primo momento si era diffusa la notizia della morte dell'uomo: sembra invece che la vittima abbia riportato solo diverse ferite ma non è in pericolo di vita.