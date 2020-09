Catania, in scooter con figlio neonato: due denunce e multa salata

Due denunce e una multa salata a Catania per padre e madre che viaggiavano, senza casco, a bordo di uno scooter tenendo tra di loro il loro figlioletto, un neonato di 26 giorni. La polizia li ha sanzionati con una multa di 9.158 euro per vari illeciti previsti dal codice della strada.

La vicenda

La coppia è stata fermata per un controllo in viale Grimaldi. Il bambino era tenuto in braccio dalla madre. Agli agenti hanno detto che stavano andando a far visita a una zia. Il padre non aveva conseguito la patente, il veicolo era omologato per un solo passeggero, era senza assicurazione, risultava radiato e sottoposto a sequestro amministrativo. Era senza indicatore direzionale e luce posteriori, non aveva alcuna documentazione ed era anche senza targa. I poliziotti hanno lasciato che i genitori andassero in casa della parente, ma li hanno convocati il giorno successivo in questura. Lo scooter è stato sequestrato definitivamente.