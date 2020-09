Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così i primi cittadini: "Non c'è alcun bisogno di chiudere i locali e le scuole. Non ci dobbiamo fare prendere dal panico"

Sono 17 a Terrasini e 13 a Cinisi i positivi al Covid-19. Ieri sera il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, è intervenuto per spiegare ai cittadini quale è la situazione cercando di gettare acqua sul fuoco della paura. "Basta seguire i protocolli, l'uso della mascherina e disinfettarsi le mani". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:33 - 30 positivi tra Cinisi e Terrasini, appello dei sindaci

Sono 17 a Terrasini e 13 a Cinisi i positivi al Covid-19. Ieri sera il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, è intervenuto per spiegare ai cittadini quale è la situazione cercando di gettare acqua sul fuoco della paura. "Basta seguire i protocolli, l'uso della mascherina e disinfettarsi le mani - afferma il sindaco - Non c'è alcun bisogno di chiudere i locali e le scuole. Non ci dobbiamo fare prendere dal panico. Dobbiamo convivere con l'infezione ed evitare gli assembramenti. Sono quelli che veicolano il passaggio del virus. Noi chiudiamo e poi nelle ville si organizzano feste e balli. Sono questi insieme ai matrimoni e alle scuole calcio i focolai responsabili di questi primi casi. Dobbiamo comprendere che la situazione è delicata ma si deve sapere gestire".