Trapani, maltrattava e segregava in casa i genitori: arrestato 47enne

Un uomo di 47enne è stato arrestato a Trapani dagli uomini della Squadra mobile perché accusato di aver maltrattato per anni gli anziani genitori al fine di estorcere loro del denaro. L’indagato, stando a quanto emerso, attraverso continue minacce e violenze fisiche aveva soggiogato da tempo la madre e il padre, costringendoli sistematicamente a consegnarli dei soldi, a rimanere chiusi nella loro stanza o, addirittura, a mangiare solo i cibi da lui stesso scelti.

Le accuse

Il 47enne, spesso ubriaco, aveva più volte distrutto l’arredo di casa dinanzi al rifiuto da parte dei genitori di obbedire alle sue richieste, lanciando suppellettili o spaventandoli con coltelli da cucina. L'uomo è finito in manette per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento ed estorsione pluriaggravata, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip.