Siracusa, inseguito sui tetti perde droga e documenti: arrestato

L'uomo è stato fermato al temine di un controllo nelle palazzine di via Immordini con l'accusa di detenzione di cocaina, marijuana e hashish

Ha tentato di fuggire dai tetti ma gli agenti della squadra mobile sono riusciti a recuperare il suo zaino contenente la droga e i documenti di identità. La polizia ha arrestato per detenzione di cocaina, marijuana e hashish, O. A., 30 anni. Gli investigatori avevano fatto un controllo nelle palazzine di via Immordini, piazza di spaccio e teatro di un'operazione antidroga alcuni giorni fa a Siracusa. I poliziotti hanno notato un giovane in un androne che, alla vista degli agenti è fuggito, salendo le scale dello stabile, portando con sé uno zaino. Al termine dell'inseguimento sui tetti dei palazzi, il trentenne è stato fermato. Gli agenti, ispezionando la terrazza, hanno trovato uno zaino, con 50 grammi di marijuana, 4 grammi di hascisc, 8 grammi di cocaina, e 245 euro e i documenti di identità. L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari.