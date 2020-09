Incidente nel Catanese, scontro frontale tra due auto: quattro feriti

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 a Viagrande, all'incrocio tra via Poio e via Michelangelo Buonarroti

Quattro persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due automobili avvenuto intorno alle 14 a Viagrande (Catania), all'incrocio tra via Poio e via Michelangelo Buonarroti. Feriti i passeggeri dei due veicoli, una Volkswagen Polo ed una Mercedes. Sul posto sono intervenuti un elicottero e due ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale, che hanno estratto dalle due vetture una donna e un uomo. In più gravi condizioni sono la conducente della Volkswagen Polo ed un passeggero che si trovava sul sedile anteriore della Mercedes.