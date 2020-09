Evacuate donne incinte dalla Open Arms, 10 migranti si gettano in mare

Per esigenze sanitarie due donne incinte, insieme al marito di una delle due, sono state evacuate dalla nave Open Arms che si trova a circa sei miglia dalla costa di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Alla vista delle motovedette della Capitaneria di porto e della guardia di finanza 10 migranti si sono gettati in mare tentando di raggiungere le vedette. Tutti i migranti sono stati recuperati e ricondotti sulla nave. Le due donne, dopo il trasbordo e un primo trasferimento alla tensostruttura di Porto Empedocle, sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento per accertamenti sanitari. Sulla Open Arms ci sono 275 persone.