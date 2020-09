Giarre, separato si presenta a casa con mazza da baseball: due feriti

Un 48enne ha cercato di sfondare il portone di una casa a Giarre (Catania) con una mazza da baseball, con l'obiettivo di portare via i figli di 7 e 10 anni nati dalla relazione con la ex compagna. Entrato in casa, l'uomo ha colpito l'ex marito della donna, nel frattempo intervenuto sul posto insieme a un amico. In seguito ad una telefonata al 112 sono arrivati anche i carabinieri, che hanno arrestato l'uomo per lesioni personali, tentata violazione di domicilio ed atti persecutori. I due feriti non hanno voluto essere medicati mentre l'arrestato è stato messo agli arresti domiciliari.