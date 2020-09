Inalò gas tossici: operaio muore dopo una settimana a Palermo

L'uomo, lo scorso 7 settembre, avrebbe respirato vapori tossici mentre lavorava alla pulizia di un serbatorio di gasolio in un distributore di Marsala, riportando gravi danni ai polmoni

È morto a una settimana dal suo ricovero a Palermo Giuseppe Caruso, il tecnico che lo scorso 7 settembre era rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro in un distributore di carburanti alla periferia di Marsala (Trapani). Dipendente di una ditta che si occupa della manutenzione e della pulizia delle cisterne, Caruso avrebbe inalato gas o vapori del carburante mentre stava lavorando in un serbatoio di gasolio, subendo gravi danni ai polmoni. Il tecnico ha riportato anche ustioni su varie parti del corpo, causate da una fiammata nata da una scintilla durante chiusura di un coperchio del serbatoio. Dopo le prime cure ricevute nel Pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, Caruso è stato trasferito d'urgenza, in prognosi riservata, a Palermo.

Indagini sul distributore

Il distributore di carburante, sul quale è stata avviata un'indagine, si trova lungo la statale 115 per Trapani ed è stato chiuso in attesa degli accertamenti necessari ad accertare l'accaduto. La vittima lascia la moglie e due figli piccoli. "Questa tragedia - afferma il segretario della Cgil Camera del lavoro di Marsala, Piero Genco - ci riporta nel grande problema della mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro. Molti imprenditori, pur di fare soldi, hanno messo e continuano a mettere a rischio la vita di molti lavoratori”.