La vicenda è accaduta a Roccamena. La vittima ha 19 anni: è stata portata in ospedale con varie escoriazioni

A Roccamena, in provincia di Palermo, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 23 anni - ora ai domiciliari - per avere picchiato e aggredito la sua ragazza di 19 anni, portata in ospedale con varie escoriazioni. La prognosi è di cinque giorni.