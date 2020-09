Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In totale sale a 1.706 il numero degli attuali positivi attivi nell'isola, 1.577 dei quali in regime di isolamento domiciliare oltre 129 ricoverati

Sono 104 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Sale a 129 il totale delle persone ricoverate 112 delle quali in regime ordinario e a 17 il numero di quelle che necessitano di cure in terapia intensiva. Di questi 104 nuovi contagi 11 sono migranti. In totale sale a 1.706 il numero degli attuali positivi attivi nell'isola, 1.577 dei quali in regime di isolamento domiciliare oltre 129 ricoverati.