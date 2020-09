Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 44 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Sono 44 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.747 positivi di cui 116 ricoverati in ospedale, 18 in terapia intensiva e 1.613 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.180 casi dall'inizio della pandemia. Sei sono i guariti, che salgono a 3.144. I tamponi eseguiti sono 4.002. I 44 nuovi positivi sono così divisi: sei ad Agrigento, tre a Caltanissetta, otto a Catania, due a Enna, 14 a Palermo, quattro a Ragusa, 1una a Siracusa e sei a Trapani. I decessi dall'inizio della pandemia restano 289.