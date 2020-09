Catania, sequestrati oltre 90mila articoli contraffatti: una denuncia

Operazione della guardia di finanza in un esercizio commerciale di Misterbianco. Sequestrati articoli per la scuola e giocattoli, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi sia per la composizione sconosciuta dei materiali e per la scarsa qualità

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 90mila articoli contraffatti, tra materiale per la scuola e giocattoli in un esercizio commerciale di Misterbianco. I militari hanno denunciato il proprietario, un cittadino di origini cinesi, per commercio di prodotti con segni falsi, utilizzo di segni mendaci e ricettazione.

Il sequestro

Secondo quanto accertato, il grossista riforniva molti commercianti dell'area metropolitana e per eludere i controlli gran parte della merce era conservata in un magazzino non dichiarato e poco distante dalla sua attività. Il sequestro ha riguardato precisamente 90.154 articoli, tra cui zaini dei più noti supereroi e personaggio Disney. I finanzieri hanno anche rinvenuto numerosi giocattoli potenzialmente pericolosi sia per la composizione sconosciuta dei materiali e per la scarsa qualità.