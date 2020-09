Siracusa, in fiamme furgone: è del marito avvocato centro antiviolenza

L'episodio è accaduto nella zona nord della città, in via via Luigi Cassia. Già nel 2018 aveva subito l'incendio della sua auto

Nella zona nord di Siracusa, in via via Luigi Cassia, stanotte è andato a fuoco un furgone di proprietà del marito di Daniela La Runa, avvocato difensore del centro antiviolenza Ipazia, che già nel 2018 ha subito l'incendio della sua auto.

Le dichiarazioni

"Adesso è toccato al furgone di mio marito. nello stesso punto in cui è bruciata la mia macchina. Ora cosa ci dobbiamo aspettare?", dice l'avvocato che come nel primo episodio ritiene queste intimidazioni riconducibili alla sua attività professionale in difesa delle donne vittime di violenza.