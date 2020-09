Palermo, rifiuti: incendi e proteste

A Palermo incendi di rifiuti e proteste per strada dopo il rallentamento nella raccolta dei rifiuti provocata agli attuali 18 casi positivi al Covid-19 tra i dipendenti della Rap. (GLI INCENDI)

I diversi roghi

Roghi di cumuli di spazzatura ci sono stati in via Zumbo, viale Lazio, piazza Tenente Anelli, via Villagrazia, via Capinera, via Fausto Coppi, via Piave, viale Regione Siciliana ad angolo con via del Cigno e via dell'Usignolo. Una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco.