E' successo in via Cesare Battisti. Sul posto sono impegnate, dalle 14, le squadre dei Vigili del fuoco

Un incendio è divampato in un negozio di biciclette situato in via Cesare Battisti a Messina. Sul posto sono impegnate, dalle 14, le squadre dei Vigili del fuoco con diverse autopompe ed autobotti, anche quella da 14mila litri. I Vigili del fuoco stanno operando anche con gli autorespiratori per la grande quantità di fumo sprigionata dalle fiamme.