Trapani, migranti espulsi tentano di rientrare in Italia: arrestati

Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Trapani per aver cercato di tornare clandestinamente in Italia dopo essere stati espulsi. Allontanati dal territorio nazionale, i due tunisini alla fine del mese scorso erano stati rintracciati a largo delle coste di Pantelleria, dove erano arrivati, insieme ad altri connazionali, a bordo di una piccola imbarcazione. Grazie al lavoro della Polizia scientifica, dell'Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile della Questura di Trapani sono stati identificati ed è stato scoperto che in altre occasioni avevano fornito diversi alias per nascondere l'identità.