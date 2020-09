Palermo, una rosa formata da 2mila cuori di carta per Santa Rosalia

“Rosalia, Rosa mia” è il titolo dell’installazione di Palermo, nata da un’idea di Stefania Morici ed Angelo Cruciani con il supporto dell’Arcidiocesi e della Cattedrale di Palermo, del Comune e della Fondazione Sicilia. Duemila cuori per un rosa. Duemila abbracci virtuali che volano in alto per raggiungere la Santuzza, la patrona tanto amata dai palermitani. Un modo per ringraziare colei che ha di nuovo salvato la città, come già fece nel 1624: Palermo ha combattuto e vinto contro la peste del Terzo Millennio, ma Santa Rosalia ha compiuto il miracolo. Dopo aver “vestito” piazza Duomo a Milano con un enorme, delicatissimo cuore, Angelo Cruciani ha deciso di offrire il suo omaggio alla Santa. E nel giorno della festa religiosa della patrona palermitana, venerdì 4 settembre, per le ore 17 ha creato una rosa enorme composta da duemila cuori di carta, che ha preso vita sul Piano della Cattedrale.