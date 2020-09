Incidente stradale, 20enne muore in provincia di Siracusa

Il giovane stava percorrendo la statale 124 in sella alla sua moto quando per cause da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail in prossimità di una curva

Un motociclista di 20 anni è morto in un incidente sulla strada statale 124 in direzione Buscemi, nel Siracusano. Da quanto ricostruito, il giovane stava percorrendo la statale in sella alla sua moto quando per cause da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail in prossimità di una curva. I carabinieri hanno eseguito i rilievi.