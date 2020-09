Lampedusa, migranti: slitta imbarco su Snav Adriatica per mare mosso

Le due navi quarantena Rhapsody e Snav Adriatica restano nelle acque antistanti Lampedusa a causa del forte vento e del mare mosso. Slitta quindi l'imbarco dei migranti sulla Snav Adriatica, previsto per stamattina. All'hotspot di contrada Imbriacola intanto vanno avanti le operazioni di identificazione, con foto segnalamento e rilevazione delle impronte digitali, per alcuni dei 400 migranti rimasti dopo il trasferimento di ieri. Quando verranno ultimate queste operazioni, effettuate dalla polizia, le persone potranno essere trasferite sulla Snav Adriatica. Il trasferimento avverrà forse domattina quando, fra le 7 e le 10, il vento, stando al bollettino meteo della Capitaneria di porto, dovrebbe calare.

Contagiati non possono essere trasportati con motovedette

Sulla nave quarantena Rhapsody, invece, dovranno essere imbarcate un'altra cinquantina di persone, arrivando ai preventivati 804 ospiti, e 32 positivi al Covid-19. I contagiati dal virus non possono però essere portati a bordo della nave quarantena con le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di finanza perché, per procedura, le vedette utilizzate dovrebbero poi fermarsi per la profilassi sanitaria, compresi i tamponi per i militari. La profilassi si tradurrebbe quindi in uno stop all'operatività delle motovedette. Anche per imbarcare queste persone, ossia i 32 positivi al Covid e un'altra cinquantina di extracomunitari, s'attende che le condizioni del mare migliorino e la Rhapsody riesca ad entrare in porto per attraccare.

Ministra Lamorgese: "Non possiamo affondare barchini"

"Una delle accuse che ci rivolgono - ha detto la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio - è che non abbiamo bloccato gli sbarchi autonomi. Ma non possiamo bloccare i barchini affondandoli. Non devono partire, bisogna quindi lavorare con i Paesi di provenienza, come la Tunisia dove sono stata due volte a luglio ed agosto". La ministra ha soattolineato che "negli ultimi due mesi tutti i migranti sono arrivati con sbarchi autonomi, l'unico arrivo con una nave ong è avvenuto la scorsa settimana ed ha riguardato 350 persone".