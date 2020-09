Migranti, a Lampedusa iniziato il trasbordo sulla nave quarantena

Per l'imbarco sulla Rhapsody, in rada perché un forte vento che ne impedisce l'ingresso in porto, viene utilizzato un peschereccio, questo ha consentito di avviare i trasferimenti dall'hotspot

Il trasferimento dei migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa sulla Rhapsody è iniziato, per l'imbarco sulla nave quarantena, in rada perché un forte vento che ne impedisce l'ingresso in porto, viene utilizzato un peschereccio. Questo ha consentito di avviare i trasferimenti dall'hotspot sovraffollato senza dover aspettare che le condizioni meteo consentissero l'attracco in porto dell'imbarcazione. Sulla nave saliranno 804 persone negative a covid-19 e circa 20 positive. La Rhapsody è stata assegnata a Porto Empedocle e al termine delle operazioni si trasferirà in rada nella città dell'Agrigentino. Dopo il trasbordo, fra hotspot e Casa della fratellanza, a Lampedusa resteranno circa 500 migranti.

Le operazioni di sbarco con il peschereccio

Dopo ripetute prove con le motovedette, per un problema di differenza di altezza è stata esclusa la possibilità di procedere al trasferimento con i mezzi della Guardia costiera. Grazie al contributo del sindaco Totò Martello e dei pescatori è stato individuato il peschereccio più alto della flotta di Lampedusa che ha notevolmente ridotto la differenza d'altezza con la Rhapsody. Tra ieri sera, prima del tramonto, e stamattina all'alba sono state fatte più prove di affiancamento fra la nave quarantena, il peschereccio e le vedette della Guardia costiera. Prove che sono andate bene, tant'è che il trasbordo è già iniziato. Con le motovedette si sta effettuando la spola fra il porto e il peschereccio che viene utilizzato come 'piattaforma' per il passaggio sulla nave quarantena Rhapsody.