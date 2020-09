Catania, getta materassi: incastrato da telecamere

Depositava dei materassi in una zona di Catania, tra via Fondo Romeo e via Calliope, trasformata in discarica abusiva, ma è stato ripreso dalle telecamere fatte appositamente installare dal Comune. L'uomo, ripreso mentre gettava in strada il materiale da un furgone, è stato sanzionato con 600 euro dalla polizia ambientale.

Le dichiarazioni

"Il sistema delle telecamere, sempre che non vengano anch'esse vandalizzate - afferma l'assessore all'Ecologia, Fabio Cantarella - si può rivelare un deterrente eccellente e per questo ne abbiamo installato altre, in aree abitualmente utilizzate da soggetti che compiono traffico di rifiuti, un'azione che può avere gravi conseguenze anche penali".