Catania, evade per aiutare figlia a trasportare un vitello: arrestato

I carabinieri della stazione di Licodia Eubea hanno arrestato il 73enne S. M. per evasione. L'uomo, che era ai domiciliari per motivi di salute nell'ambito dell'inchiesta sull'uccisione di Giuseppe Destro, e il tentato omicidio del fratello Carmelo, del 26 febbraio 2018, è stato trovato assieme alla figlia su un'auto con un vitello. Ai militari dell'Arma l'uomo ha detto che la figlia gli aveva chiesto di darle una mano a trasferire l'animale in un'altra campagna di loro proprietà. L'arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.