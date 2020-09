Catania, scoperto con 70 grammi di marijuana in casa: arrestato 22enne

Un 22enne, C. S., è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della stazione di Aci Castello, coadiuvati dai colleghi della compagnia d'intervento operativo del XII° Reggimento Sicilia. Durante la perquisizione nella sua abitazione militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato 70 grammi di marijuana e oltre 2.000 euro in contanti, soldi ritenuti provento della vendita di droga.