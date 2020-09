Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 83 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Tra questi ci sono 26 sono migranti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:26 - In Sicilia 83 nuovi contagi

Sono 83 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Tra questi ci sono 26 sono migranti: 16 ad Agrigento, uno a Trapani e nove a Lampedusa. Attualmente ci sono 1.227 positivi di cui 76 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva e 1.139 in isolamento domiciliare, per un totale di 4.433 casi dall'inizio dell'epidemia. I tamponi eseguiti sono 5.627. I guariti otto. Nelle province 17 sono i casi ad Agrigento di cui 16 migranti, 13 a Catania, 21 a Messina, 19 a Palermo di cui nove migranti, due a Ragusa, due a Siracusa, nove a Trapani di cui un migrante.