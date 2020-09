Siracusa, video sui social per vendere droga: 27 arresti

A Siracusa polizia e carabinieri hanno eseguito un'ordinanza - emessa dal gip di Catania - che ha portato all'arresto di 27 persone, di cui 25 condotte in carcere e due ai domiciliari, per associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti ed estorsione.

L'inchiesta

L'inchiesta, denominata "Demetra", ha fatto luce su attività di spaccio di due gruppi criminali dal 2016 al 2019 che avrebbero gestito due piazze: il gruppo della via Italia che opera nella città di Siracusa, come già emersa nell'ambito dell'operazione "Itaca" del 2012; e il gruppo della via Immordini, anch'esso dedito al traffico di stupefacenti.

Il video social

Inoltre, gli indagati hanno pubblicato alcuni video sui social network, che sono veri e propri spot pubblicitari della loro "piazza di spaccio" e altri in cui si vantano dei lauti guadagni della loro attività. Alcuni fra gli indagati avevano anche la disponibilità di armi detenute illegalmente e avrebbero compiuto estorsioni aggravate dal metodo mafioso.