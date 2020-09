Tentano di razziare un supermercato, due arresti nel Catanese

Una coppia è stata arrestata nel Catanese per aver tentato di razziare confezioni di integratori alimentari per un valore di circa 100 euro. I due, entrambi 30enne e genitori di una bimba in tenera età che avevano portato con loro, sono però stati sorpresi dai carabinieri, allertati dagli addetti alla sicurezza dell’esercizio. La coppia ha tentato la fuga con una borsa colma di merce rubata ma è stata bloccata dai militari. La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato.