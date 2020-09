Vittoria, 59enne muore in ospedale: famiglia sporge denuncia

Per i medici la morte è avvenuta per arresto cardio circolatorio dopo un infarto al miocardio, ma i familiari della donna hanno presentato denuncia perchè sostengono che la donna non ha mai sofferto di patologie cardiach

Una donna di 59 anni è deceduta nell'ospedale Guzzardi di Vittoria dopo essere stata ricoverata per un malore avuto in casa. Per i medici la morte è avvenuta per arresto cardio circolatorio dopo un infarto al miocardio, ma i familiari della donna hanno presentato denuncia perchè sostengono che la donna non ha mai sofferto di patologie cardiache. La cartella clinica è stata acquisita dalle forze dell'ordine su delega della Procura.