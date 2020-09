Acireale, evade dai domiciliari 2 volte in 3 giorni: 44enne in carcere

Ad Acireale, la polizia di Stato ha arrestato e rinchiuso in carcere un 44enne che per due volte nel giro di tre giorni è evaso dagli arresti domiciliari, pena che stava scontando in casa dei genitori per i reati di lesioni e maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. A decidere l’inasprimento della misura cautelare è stato il Gip, che ha valutato il pericolo di reiterazione criminosa.

Un arresto anche a Catania

Anche a Catania un uomo, di origine indiana, è stato arrestato dalla polizia nella serata di domenica scorsa per aver evaso gli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto dopo aver aggredito violentemente la moglie in presenza del figlioletto. È stata proprio la coniuge a bloccarlo e ad avvisare le forze dell’ordine. Ora l’uomo, che stava scontando la pena nell’abitazione del fratello, è in attesa dell’udienza di convalida.