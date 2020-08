Messina, uccide il padre accoltellandolo nel sonno: arrestato

Tragedia familiare in provincia di Messina. Un 20enne ha ucciso il padre di 59 anni accoltellandolo mentre l'uomo dormiva nel suo letto nella loro casa di Spadafora. Il delitto è avvenuto la notte scorsa. Il movente pare sia da ricondurre a dissidi familiari.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano, il giovane ha aggredito nel sonno il padre colpendolo con alcuni fendenti. La vittima ha provato a difendersi ingaggiando una colluttazione con il figlio. Il 20enne è stato arrestato per omicidio. In quel momento nell'abitazione c'erano anche la convivente dell'uomo e il figlio più piccolo della vittima, un 17enne.

L'arrivo dei carabinieri

Il 20enne è stato trovato in stato confusionale, con i vestiti sporchi di sangue ed è stato dichiarato in arresto. Poi è stato portato in ospedale per la medicazione di ferite che ha riportato nella colluttazione col padre.